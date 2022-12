James Gunn spiega perché con i DC Studios non avrà gli stessi problemi di Zack Snyder

Da qualche settimana sappiamo che James Gunn e Peter Safran sono stati designati come capi dei neonati DC Studios da parte della nuova dirigenza della Warner bros post fusione con Discovery.

In un intervento affidato al suo profilo su Mastodon, James Gunn ha spiegato perché lui e Safran non andranno incontro agli stessi problemi che, in passato, ha avuto Zack Snyder in materia di gestione dell’universo DC Comics e relazioni con la dirigenza dello studio.

È una posizione diversa da quella che aveva Zack etc etc. Peter ed io siamo i capi dei DC Studios. La sola interferenza con lo studio arriverebbe da noi stessi!

Insomma, almeno sulla carta, pare proprio che il futuro degli adattamenti cinematografici delle proprietà intellettuali della DC Comics potrebbe essere caratterizzato da maggiore coerenza produttiva e artistica.

FONTE: James Gunn su Mastodon