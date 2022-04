Chissà cosa si saranno detti, nello specifico,nella loro lunga chiacchierata fatta a casa del primo di cui è arrivata testimonianza social grazie ai post fatti dal regista di Guardiani della Galassia.

Nelle ore scorse James Gunn, regista molto attivo in ambito di cinecomic sia con i Marvel Studios, con la già citata saga di Guardiani della Galassia, sia con la Warner per cui ha realizzato The Suicide Squad – missione suicida e la serie TV di Peacemaker, ha postato sui suoi profili social un paio di scatti che lo ritraggono in compagnia di Francis Ford Coppola, il leggendario regista che, nel corso del tempo, ha avuto modo di esprimere un certo scetticismo nei confronti del modello di cinema imposto dai già citati Marvel Studios.

Su Facebook James Gunn, in merito al meeting con Francis Ford Coppola, dice:

Ieri ho trascorso 4 ore e mezzo nella mia cucina a parlare di cinema con Francis Ford Coppola (e con Jennifer Holland, la nostra production designer Beth Mickle e la nostra costume designer Judianna Makovsky). Francis è un uomo incredibilmente caloroso e ottimista che, guardacaso, ha diretto alcuni dei film più belli di sempre. Un giorno epocale che ricorderò per sempre. Non vedo l’ora di vedere Megalopolis.

Queste le foto:

Recentemente, Francis Ford Coppola si è così espresso circa il “modello di cinema” imposto ai blockbuster dai Marvel Studios:

Una volta c’erano i film degli Studios, ora ci sono i film della Marvel. E cos’è un film Marvel? Un film Marvel è come un prototipo che viene fatto di continuo, di continuo e di continuo cercando di essere di volta in volta differente.

Un modo d’intendere il cinema che va inevitabilmente a influenzare anche il lavoro di registi che lui ritiene di talento come Denis Villeneuve e Cary Fukunaga nel momento in cui si approcciano a progetti ad alto budget (ECCO LA DICHIARAZIONE INTEGRALE DI FRANCIS FORD COPPOLA). Il regista de Il padrino e Dracula di Bram Stoker ha però ammesso di aver apprezzato Deadpool.

La pellicola di Francis Ford Coppola che James Gunn non vede l’ora di vedere, Megalopolis, è un progetto che il regista insegue da più di vent’anni. Trovate dei dettagli aggiuntivi sulla pellicola in questo nostro articolo.

