In occasione di un’intervista per la promozione dial Podly: The Peacemaker Podcast ha parlato della decisione del personaggio interpretato da John Cena di uccidere Rick Flag in

“Le persone mi scrivono costantemente su Twitter di quanto sia orribile Peacemaker come personaggio e di quanto siano arrabbiate che abbia ucciso Rick Flag” ha commentato il regista, prima di aggiungere:

Magari qualcuno mi darà contro, ma aveva un motivo per fare quello che stava facendo. Uccide Rick Flag in The Suicide Squad perché aveva una prova che secondo lui avrebbe portato tormento, morte e violenza. Voleva mettere a tacere la verità, perciò se credi che la verità debba venire a galla a qualunque costo, c’è un problema da risolvere.

Ha poi proseguito:

Crede che il mondo sia un posto migliore senza quelle informazioni [su Starro]. Se ciò significa uccidere un uomo che gli piace e che rispetta, è disposto a farlo.

E ha concluso sottolineando che Flag “cerca di strangolare Peacemaker”, giustificando l’uso della violenza da parte del personaggio.

Peacemaker è protagonista di una serie targata HBO Max tutta sua che arriverà in Italia prossimamente.

