James Gunn e Peter Safran alla guida dei DC Studios: l’annuncio di David Zaslav, cambia l’acronimo DCEU

È di poche ore fa la notizia che David Zaslav ha scelto James Gunn e Peter Safran per guidare la neonata divisione DC Studios. Insieme, il regista e il produttore saranno co-presidenti e co-amministratori delegati dell’etichetta che rimpiazzerà DC Films

Il capo di Warner Bros. Discovery ha commentato l’annuncio con un memorandum in cui ha confermato che d’ora in avanti l’Universo DC sarà noto con l’acronimo DCU e non più DCEU.

Da oltre 60 anni, questi e altri personaggi DC catturano e ispirano generazioni di appassionati in tutto il mondo, e i quanto conduttori di questo iconico franchise, sentiamo la responsabilità di espandere e preservare il DCU affinché le generazioni future lo apprezzino.

Per molti versi abbiamo appena scalfito la superficie. James e Peter hanno una visione ampia per la narrazione DC e per come tutto debba combaciare. Il loro obiettivo è creare esperienze ancora più avvincenti e indimenticabili per i fan della DC in tutto il mondo, dedicandosi nel frattempo a costruire un modello di business sostenibile e in crescita con questo iconico franchise.

“[Gunn e Safran] sono visti con grande rispetto da colleghi e attori e porteranno con sé il profondo amore e la loro ammirazione per i personaggi e le storie del DCU. Mi hanno detto che questo è un progetto di grande passione per loro, e non solo un lavoro… sono certo che sarà evidente quando inizieranno a raccontare le loro storie.