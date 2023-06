James Gunn è impegnato in questi giorni nelle audizioni per il nuovo protagonista di Superman: Legacy. Al riguardo ha rilasciato alcuni aggiornamenti ai fan sul social Bluesky, commentando:

Fantastico, fantastico weekend di audizioni per Superman: Legacy. Sono spiazzato da alcuni di questi attori, tra i migliori che abbia mai visto o con cui abbia mai lavorato.

Tra i rumors si vociferano i nomi di Nicholas Hoult (The Great, X-Men), David Corenswet e Tom Brittney per la parte di Superman, mentre Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel), Emma Mackey (Sex Education) e Phoebe Dyvenor (Bridgerton) sarebbero in lizza per interpretare Lois Lane.

Qualche giorno prima, Gunn aveva commentato le varie voci sui nomi provinati durante il podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, sostanzialmente confermando che alcuni nomi sono veri, altri sono totalmente falsi:

Ci sono un sacco di storie su chi stiamo provinando. Voglio solo dire che non è tutto vero, questo è sicuro. Ci sono cose là fuori che sono completamente false (…) E comunque non è compito del pubblico a questo punto, non penso sia affare di nessuno chi fa l’audizione per un ruolo. È una cosa molto personale. (…) È molto difficile, perché ci sono delle persone che si dice starebbero facendo i provini, ma non li stanno facendo e questo deve essere difficile per loro, personalmente. E poi ci sono altre persone che potrebbero star facendo le audizioni… penso che sia una questione privata tra loro e me!

Superman: Legacy uscirà l’11 luglio 2025.

FONTI: Comic Book e Deadline

