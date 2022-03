In attesa di vedere nelle sale il terzo capitolo cinematografiche delle avventure dei Guardiani della Galassia il sempre attivissimo su Twitterha risposto ad alcune domande dei fan.

In particolare il regista ha elencato i suoi film preferiti di Guillermo del Toro, che sono Cronos, Il labirinto del fauno ed Helboy: The Golden Army, poi i suoi film sul Kung Fu preferiti, ovvero Kung Fusion, The Legend of Fong Sai-yuk e Drunken Master 2.

Tra i suoi film preferiti in generale ha poi citato Il lungo addio, Eternal Sunshine of the Spotless Mind e C’era una volta il West.

Riguardo invece ai suoi personaggi dell’universo DC che predilige ha fatto i nomi di Harley Quinn, Batman e ovviamente Peacemaker.

Ecco i Tweet:

The Long Goodbye, Eternal Sunshine, Once Upon a Time in the West https://t.co/6C0D9AmCUY — James Gunn (@JamesGunn) February 27, 2022

Kung Fu Hustle, Fong Sai Yuk, The Legend of Drunken Master https://t.co/50RlZWVda1 — James Gunn (@JamesGunn) February 27, 2022

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, ricordiamo, sono al momento in corso.

Cosa ne pensate delle parole di James Gunn? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire come sempre la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: James Gunn/Twitter