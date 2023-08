Secondo quanto riportato da Deadline Jamie Foxx vestirà i panni di Dio in Not Another Church Movie, commedia diretta da Johnny Mack il cui cast comprende anche Mickey Rourke nei panni del diavolo.

Completano il cast Kevin Daniels, Vivica A. Fox, Tisha Campbell, Jasmine Guy, Kyla Pratt e Lamorne Morris.

Il film segue la storia di Taylor Pharry (Daniels), un giovane ambizioso a cui è stata affidata una sacra missione da Dio stesso: raccontare le storie della propria famiglia e ispirare la sua comunità. La sua unica preoccupazione? La sua famiglia e la sua comunità. Quello che non sa è che il Diavolo ha però dei piani tutti suoi.

