è attualmente impegnato nella promozione di due differenti produzioni, WeCrashed, la serie in arrivo domani su Apple TV+ ( GUARDA IL TRAILER ) e Morbius, il cinecomic Marvel prodotto dalla Sony.

Nel lungo profilo che Variety ha dedicato a Jared Leto proprio in vista della release di Morbius, la star ha inevitabilmente toccato anche un’altra questione cinefumettistica: Joker. Ricordiamo infatti che l’attore e musicista ha interpretato il Clown Principe del Crimine di Gotham nel fallimentare Suicide Squad di David Ayer, ruolo poi ripreso nelle riprese aggiuntive che Zack Snyder ha realizzato per portare a compimento la sua Director’s cut di Justice League.

Quando il popolare magazine gli chiede se sarebbe disposto a tornare nei panni dell’iconica nemesi di Batman, la star dà una risposta tutt’altro che sorprendente:

Mai dire mai. Per me sono come delle persone che vivono e respirano. So bene che non lo sono, ci mancherebbe, ma mi affezioni e attacco a loro. Sarebbe un peccato non poterlo rifare.