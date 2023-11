La mattina del 9 novembre Jared Leto è comparso sulla cima dell’Empire State Building di New York. Perché?

La star hollywoodiana e cantante ha deciso di affrontare il 4° grattacielo più alto della Grande Mela per promuovere il prossimo tour mondiale dei 30 Seconds to Mars.

Leto ha anche dichiarato in merito:

L’edificio è una testimonianza di tutte le cose che possono essere fatte nel mondo se ci mettiamo l’impegno, che è in gran parte l’ispirazione dietro il nostro album più recente “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”.