No Time To Die

, l’iconico Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, è attualmente impegnato nella promozione stampa di L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat, la nuova pellicola di John Madden.

In una chiacchierata fatta col The Guardian, la star inglese ha potuto parlare anche di un collega che, fra l’altro, conosce personalmente: Daniel Craig. Jason Isaacs ha spiegato perché, a suo modo di vedere, Daniel Craig sia l’attore più indicato per interpretare James Bond. Una ragione che ha tutta a che vedere con l’estremo comfort della star con le scene nelle quali deve stare poco vestito.

Nel passaggio in questione dell’intervista possiamo leggere:

Daniel Craig era stato ingaggiato (per Casino royale, ndr.) subito dopo lo spettacolo teatrale che avevamo fatto insieme, Angels in America. È una delle poche persone su questo pianeta che si trova maggiormente a suo agio nudo rispetto a quando sta coi vestiti addosso che è la ragione per cui è stato – e sempre sarà – il James Bond perfetto ancora per lungo tempo.

Daniel Craig ha vestito i panni di 007 in cinque pellicole della saga fra il 2006 e il 2021: Casino royale, Quantum of solace, Skyfall, Spectre e No time to die. Attualmente, la Mgm, la EON e Amazon non hanno ancora reso noto il nome di chi erediterà il testimone dell’attore né quali siano effettivamente i piani di rilancio del franchise.

Trovate tutte le informazioni su No time to die nella nostra scheda del film uscito l’anno scorso al cinema.

