, nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di partecipare ad alcuni dei più importanti franchise di sempre, dapassando per. Anche se, da un po’, è lontano da tutti questi lidi, Jason Isaac ha spiegato a Comicbook di non escludere di tornare ad avere a che fare con uno di questi franchise spiegando, però, che tutto dipende dalla storia che il film andrebbe eventualmente a raccontare.

Ecco le sue parole:

Dipende tutto dalla sceneggiatura. Non dai ruoli, non dalle persone coinvolte – a prescindere da quanto io possa o meno ammirarle – dipende sempre dallo script. Dipende sempre dalla domanda “Che storia sto raccontando?”. Non andrei a mungere qualcosa solo per compiacere i fan o il manager della mia banca. Cerco sempre di trovare qualcosa che abbia degli elementi capaci d’intrattenermi. Ci sono un sacco di cose che avvengono fra i tagli e l’azione, dal viaggiare in splendide location all’essere ben pagati passando per lo stare con gli amici, ma è fra “azione” e “taglia” che devi concentrarti ed è in quel momento che voglio avere qualcosa da fare. Non voglio partecipare solo perché ci sono altre persone che lo desiderano. Voglio poter recitare qualcosa. E per questo, in tutte quelle fantastiche cose che hai citato, devo avere qualcosa di grandioso da interpretare. Mi viene spesso chiesto di tornare in Star Trek. Dove ho avuto un’esperienza grandiosa, ho adorato tutte le persone coinvolte, ho amato far parte di quell’universo. E Prime Lorca, la versione Prime del mio capitano, deve ancora essere trovato. Ma non ci tornerei tanto per, tornerei se ci fosse qualcosa di meritevole da raccontare.