Secondo quanto riportato da Deadline Jaume Collet-Serra dirigerà per Amazon e MGM l’action thriller Kate Warne.

Scritto da Melissa Stack il film segue la storia di Warne, perfetta Sherlock Holmes e prima donna detective dell’Agenzia Pinkerton, che ha fatto da apripista alle donne in ambito forze dell’ordine e ha cambiato per sempre il modo in cui veniva svolto il lavoro investigativo.

L’attrice Emily Blunt è coinvolta nel progetto come produttrice e potrebbe anche far parte del cast. Vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo.

