Correva l’anno 2017 e la Universal, sull’onda del successo sempre crescente del Marvel Cinematic Universe, annunciava l’arrivo di un “universo condiviso dei mostri classici” dello studio battezzato Dark Universe.

La franchise doveva essere inaugurata da La mummia con Tom Cruise, pellicola a cui si sarebbero poi aggiunte, negli anni a seguire, quella con Johnny Depp nei panni dell’Uomo Invisibile e quella dedicata alla moglie di Frankenstein con Javier Bardem a interpretare l’iconica creatura.

Il fallimento commerciale proprio di La Mummia ha poi minato alle basi il progetto che è naufragato miseramente fino a che non è entrato in ballo Jason Blum con il remake de L’uomo invisibile e degli altri progetti che la sua Blumhouse ha in ballo con la Universal, tra cui un nuovo Dracula.

Qualche giorno fa però, Javier Bardem, ospite del Jess Cagle Show, ha potuto parlare del film mai girato ammettendo che sarebbe comunque interessato a prendere parte a un lungometraggio su Frankenstein:

Non ho sentito nulla in merito, quindi non so a che punto sia. Personalmente, amerei interpretare Frankenstein. In realtà amerei interpretarli entrambi, sia il mostro che il dottor Frankenstein. Perché è la dicotomia e la contraddizione di un unico, stesso essere. Ma non so se si farà o meno. Per quanto ne so, non si farà.