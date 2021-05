Come abbiamo avuto modo di scoprire nel corso degli anni,è un grande fan dei fumetti e della cultura pop, con una particolare predilezione per i fumetti DC. L’attore ha interpretato Thomas Wayne ine già in passato ha espresso più volte grande interesse nel rivestire i panni del Cavaliere Oscuro in un film su

Il tempo passa e così l’attore ha parlato con CinePOP di “quanto tempo gli resta” prima che sia troppo tardi:

Guardate, in cima alla lista c’è sempre stato Batman. È sempre stato il mio supereroe preferito e parlare di Flashpoint è stato bellissimo, me lo chiedono spesso. Adoro la storia di Flashpoint. Chissà! Non si può mai sapere con la DC e con quello che succede con questi franchise. Suppongo di avere altri 2-3 anni prima di diventare troppo vecchio. Comunque, sono disponibile. Tutti lo sanno, dico che sono disponibile da cinque anni.

Ha poi ha aggiunto, lasciando intendere che potrebbe esserci qualcosa in cantiere:

Vedremo cosa succederà, ci sono così tanti supereroi. Adoro Lobo ad esempio. Forse qualcosa bolle in pentola e nel caso vi farò sapere se andrà a buon fine, ma amo il mondo dei fumetti e spero di aver modo di far parte di questo mondo per un bel po’.

