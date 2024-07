Secondo quanto riportato da Deadline Jennifer Lawrence sarà la protagonista e la produttrice dell’adattamento cinematografico di Why Don’t You Love Me?, graphic novel firmata da Paul B. Rainey.

Robert Funke (On Becoming a God in Central Florida) è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura.

Pubblicato nel 2023 l’opera è una commedia incentrata su una coppia che lotta per il proprio matrimonio mentre sente che qualcosa non va nella loro realtà.

L’attrice si occuperà della produzione insieme alla A24.

