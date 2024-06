In copertina sull’ultimo numero di Men’s Health, Jeremy Renner ha parlato in modo approfondito del suo percorso dopo l’incidente quasi fatale e dei legami più importanti della sua vita, inclusi quelli con gli Avengers “fondatori” dell’Universo cinematografico Marvel, gli Original 6.

Renner ha parlato di quanto tutta la squadra gli sia stata vicino e di quanto il loro supporto gli sia stato d’aiuto nel suo percorso di recupero:

Ca**o, certo che è un legame vero – non è solo per i social o Instagram. Ci fa schifo quella roba. No, no, abbiamo una chat di famiglia tra noi e l’abbiamo oramai da un sacco di tempo. Quando lavori così a lungo con qualcuno, trascorri anche esperienze profondamente significative insieme. In questi 12 anni insieme abbiamo affrontato divorzi, matrimoni, bambini… un sacco di cose sono successe.

Nei film sembra di stare a una festa in costume, facciamo cose ridicole con oggetti ridicoli, ma al tempo stesso stiamo bene insieme perché siamo tutti connessi. C’e questa fratellanza tra di noi, o sorellanza, chiamatela come vi pare. Io la chiamo solo amore. Amo profondamente ognuno di loro. Preferirei andare in prigione con Downey invece che fare qualcosa di bello ma da solo. Preferirei piuttosto fare un incidente in macchina, ma con Evans.