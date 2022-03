è attualmente impegnato nella promozione stampa di Sonic 2 – il film, ma, durante un intervento al Morning Show della CBS, la star ha detto la sua in merito allo scandalo degli, il ceffone dato daa Chris Rock.

La star di The Mask e Man on the Moon Jim Carrey si è detta disgustata dal comportamento del pubblico della Notte degli Oscar 2022 che, dopo lo sconsiderato comportamento di Will Smith, ha comunque dedicato una standing ovation nel momento in cui l’attore ha ricevuto la statuetta per il Miglior attore protagonista.

Sono davvero disgustato dalla standing ovation. Hollywood è solo una massa di gente senza spina dorsale e quanto accaduto mi sembra davvero una chiara indicazione del fatto che non siamo più un club alla moda.

Jim Carrey afferma anche che, dal suo punto di vista, Will Smith andava arrestato e quando la conduttrice gli fa notare che, in ogni caso, Chris Rock ha deciso di non sporgere denuncia lui aggiunge:

Non ha voluto seccature. Io avrei fatto causa a Will Smith per duecento milioni di dollari perché quel video ormai è qua per restare e continuerà a essere in ogni dove. È un insulto che durerà a lungo. Se vuoi urlare dal pubblico, mostrare la tua disapprovazione o dire qualcosa su Twitter, non vuol dire che hai il diritto di andare su un palco e prendere a ceffoni in faccia qualcuno “perché ha detto delle cose“.

Il ragionamento di Jim Carrey prosegue:

È qualcosa che non si può definire un’escalation, è venuta fuori dal nulla perché c’è qualcosa che sta accadendo in Will, è frustrato. Gli auguro il meglio, dico davvero. Personalmente non ho nulla contro Will Smith, ha fatto delle grandi cose. Ma quello non è stato un bel momento. Ha offuscato un momento di splendore che apparteneva a tutti, a tutte quelle persone che hanno lavorato duramente per arrivare lì […] È stato un atto egoista da parte sua.

Fonte: CBS su Twitter