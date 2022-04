è nei cinema italiani con, sequel della pellicola uscita a inizio del 2020 in cui è tornato a vestire i panni del villain del Dottor Ivo Robotnik, noto anche come Dottor Eggman

Se avete già visto la pellicola sapete già che, anche grazie alla presenza di una scena post crediti nella quale compare un personaggio ben noto ai fan del franchise videoludico targato Sega (ECCO TUTTI I DETTAGLI MA ATTENZIONE AGLI SPOILER), un terzo capitolo di Sonic non è da escludersi, anche se, naturalmente, dovremo prima aspettare di vedere l’esito al botteghino di questo secondo episodio.

La domanda, alla luce delle recenti dichiarazioni di Jim Carrey circa un suo possibile ritiro dalle scene, è appunto quella relativa all’eventuale ritorno in Sonic 3 dell’interprete di Ivo Robotnik. IGN ha posto questa domanda ai produttori di Sonic 2 – il film, Neal H. Moritz e Toby Ascher sul blue carpet della pellicola. I due hanno specificato che qualora Jim Carrey dovesse davvero decidere di lasciare le luci della ribalta non lo rimpiazzeranno, ma si sono anche detti abbastanza certi del fatto che l’amore dell’attore verso Robotnik garantirà la sua presenza nel terzo film del franchise.

Jim Carrey è da sempre un membro della famiglia di Sonic e avrà sempre spazio in questi film e negli show televisivi fino a che lo desidererà. Amiamo Jim, è speciale e quello che fa con Robotnik è così incredibile. Ameremmo davvero averlo con noi fino a che vorrà restare con noi. Per quel che mi riguarda ho la sensazione che ami Robotnik così tanto che non riuscirà ad abbandonarlo.