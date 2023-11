Rivedremo mai Joel Kinnaman all’interno dell’universo cinematografico DC? Il suo Rick Flag non ha fatto una bella fine in The Suicide Squad di James Gunn, ma forse c’è spazio per nuovi personaggi con il volto dell’attore.

Intervistato da ComicBook.com Kinneman ha proprio parlato di questa possibilità:

Penso che mi piacerebbe interpretare un personaggio completamente nuovo. Non parlo con James [Gunn] da un po’, ma forse verrò a interpretare un villain davvero cattivo.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere nuovamente l’attore nell’universo DC? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

