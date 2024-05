John Carpenter ha parlato di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan campione d’incassi e trionfatore agli Oscar, durante un’intervista realizzata a margine della promozione della sua ultima fatica musicale realizzata insieme a suo figlio Cody e al suo figlioccio Daniel Davies.

Quando l’intervistatore gli chiede se ci siano dei film che ha visto di recente che gli sono piaciuto o meno, John Carpenter ha così risposto:

Non voglio parlare delle cose che non mi sono piaciute. Ho molto apprezzato Maestro. L’ho trovato fosse fantastico. Oppenheimer era ok. Andava bene. Tutti lo stanno lodando come il film del secolo, ma non so quanto sia vero.