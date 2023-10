Impegnato a promuovere la docuserie Suburban Screams, John Carpenter ha tenuto un’intervista con Insider riflettendo sulla sua carriera.

Il regista è stato interrogato sul suo “lascito professionale”, rispondendo a chi lo definisce “uno dei maestri dell’horror“.

“Scusate, sto mangiando un ghiacciolo” ha ribattuto. “Non sono il maestro di nulla. Voglio solo giocare ai videogiochi e seguire la pallacanestro. Sono le uniche cose che mi interessa fare, non voglio infastidire nessuno“.

Ha poi aggiunto:

Ho realizzato una piccola serie. Se non vi piace, fuori dai c*glioni. Se la apprezzate, io apprezzo voi. Ecco tutto.

In un’altra intervista con Total Film (via GamesRadar), ha poi parlato di Christine – la macchina infernale, adattamento da lui firmato del romanzo di Stephen King, che a dispetto di molti non definirebbe un classico:

Oh andiamo, è ridicolo. So che se ne sta parlando in vista dell’anniversario, ma la mia domanda è: “Perché?”.

Ha però ammesso di apprezzare alcuni aspetti:

Mi piace molto per ragioni come il cast, mi piacciono tanto gli attori. E mi piace l’auto. È stato divertente, non è uno dei miei film preferiti, ma va bene così, è un bel film.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

