Come noto, John Rhys-Davies tornerà a interpretare Sallah in Indiana Jones 5 – intitolato Indiana Jones e il quadrante del destino – la pellicola di James Mangold con Harrison Ford in arrivo nei cinema italiani il prossimo 29 giugno.

In occasione del Nashville ICCon, l’attore ha spiegato perché non si è fatto tatuaggi di Indiana Jones e Il Signore degli Anelli a differenza di alcuni dei suoi colleghi.

“Credete davvero che voglia veder deturpata da uno sporco ago la mia bellissima pelle? Buon dio, no!” ha risposto. “Guardate, quando dissotterrano il mio corpo tra 1000 anni, troveranno un dito mancante, una gamba rotta per un incidente aereo, un’anca rotta, il segno di un mattone sul cranio e qualche osso rotto. […] Credo sia abbastanza. Non credo vogliano altri segni su di me. Niente tatuaggi“.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

