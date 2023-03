Il co-sceneggiatore di John Wick 4, Michael Finch, ha parlato del perché il personaggio abbia così tanti amici nonostante sia un sicario solitario.

Durante una chiacchierata con il New York Times, Fincher ha spiegato:

Wick ha così tanti amici in questo mondo perché, in fin dei conti, è un bravo ragazzo. E poi parliamo di Keanu, è davvero difficile non farselo piacere. Non saprei come raccontare una storia senza [amici di John Wick]. Non esisterebbe una saga di successo senza Winston, Charon, senza Bowery King.

Ci facciamo andare bene molte delle cose che fa John perché persone come il Dottore, che sono brave e dignitose, si relazionano a lui in maniera positiva.