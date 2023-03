John Wick 4, verso un esordio da record al box-office per la saga?

Mancano ormai poche settimane al debutto di John Wick 4 nei cinema di tutto il mondo (il 23 marzo in Italia), e così arrivano le prime previsioni d’incasso per l’atteso quarto episodio della saga action con protagonista Keanu Reeves.

Secondo le attuali proiezioni, il film potrebbe incassare tra i 60 e i 70 milioni di dollari nei primi tre giorni di sfruttamento nei cinema americani: una cifra veramente importante se si pensa che si tratta di un quarto capitolo. Ma la saga di John Wick è cresciuta col tempo, ampliando il suo seguito e passando da un franchise cult a un vero e proprio blockbuster. Il terzo film, Parabellum, debuttò a maggio del 2019 con 56.8 milioni di dollari negli USA, chiudendo poi la sua corsa a 171 milioni di dollari e ben 328 milioni di dollari globali.

Queste previsioni sono fatte alla luce delle prevendite che hanno aperto ieri, e che sembra siano partite molto bene, il culmine di una campagna promozionale iniziata l’anno scorso al San Diego Comic-Con con la presentazione del primo trailer sul palco della Sala H.

Se i dati dovessero allinearsi alle aspettative, si tratterebbe del miglior esordio per un film Lionsgate dall’inizio della pandemia, una ventata d’aria fresca per lo studio che non sta attraversando un momento facile. John Wick è uno dei suoi franchise di maggior successo, e non a caso è già in produzione uno spin-off con Ana de Armas intitolato Ballerina e una serie prequel intitolata The Continental.

Fonte: Deadline