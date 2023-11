John Woo, regista di Face/Off, ha recentemente detto la sua riguardo la sua visione di “vero cinema”, accennando anche a una non simpatia nei riguardi dei film supereroistici ad alto budget.

Parlando con il New Yorker il regista ha dichiarato:

Non mi è mai piaciuto guardare film con grandi effetti speciali o basati sui fumetti. Preferisco i film di Martin Scorsese, quel tipo di cinema. Non vedo l’ora di vedere Killers of the Flower Moon. Mi piacciono i film vecchio stile, sapete? Il vero cinema. Ultimamente non ci sono molti film del genere…

Il regista ha anche aggiunto che il suo film Bullet in the Head fu un omaggio al cinema di Scorsese in quanto molto influenzato da Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno.

Cosa ne pensate della visione di Woo? Vi ricordiamo che il nuovo film del regista, Silent Night, uscirà il 30 novembre in Italia. Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

