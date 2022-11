Johnny Depp ricorre in appello contro Amber Heard, comparirà in Savage Fenty 4 su Prime Video

Sembra che la carriera di Johnny Depp stia lentamente tornando in carreggiata: qualche giorno fa è comparsa una nuova immagine del suo nuovo film, Jeanne du Barry, e ora arriva la notizia che l’attore sarà presente nel volume 4 di Savage Fenty, il fashion show di Rihanna che debutterà su Prime Video il 9 novembre.

Sembrano lontani i giorni in cui l’attore era persona non grata a Hollywood per via delle accuse dell’ex moglie Amber Heard: l’esito del processo che si è svolto qualche mese fa sta permettendo a Depp di ripartire con il proprio lavoro. Ma a quanto pare la sentenza in gran parte favorevole non è stata abbastanza: è di oggi infatti la notizia che i suoi legali faranno ricorso per la porzione di sentenza che ha lo visto condannare a un risarcimento di 2 milioni di dollari per diffamazione.

Si legge nel documento di 44 pagine depositato alla Corte d’Appello della Virginia:

Questa corte dovrebbe cambiare il proprio giudizio sulla contro-causa di Ms. Heard relativa alla deposizione di Waldman del 27 aprile, affermando invece un giudizio a favore di Mr. Depp.

Depp è insomma determinato a non versare i 2 milioni di dollari dovuti, ritenendo di essere responsabile solo indirettamente della diffamazione operata dal suo ex avvocato Adam Waldman ai danni di Heard pubblicata sul Daily Mail nel 2020, e affermando che non vi siano prove del contrario.

Ricordiamo che tutto è iniziato nel 2019, quando Depp ha fatto causa per 50 milioni di dollari nei confronti di Heard dopo un editoriale da lei pubblicato sul Washington Post che avrebbe danneggiato la sua immagine causando il licenziamento da varie pellicole e ingenti perdite economiche. Heard gli ha fatto una contro-causa da 100 milioni di dollari nell’estate del 2020.

Dopo che la sentenza ha riconosciuto gran parte della ragione a Depp, le aspettative erano che entrambe le parti avrebbero fatto appello, anche se nel frattempo Heard è sparita dai radar e si è dichiarata impossibilitata a pagare i danni a lei imputati.

Fonte: Deadline