È passato quasi un anno da quando abbiamo appreso che Johnny Depp sarebbe tornato in cabina di regia 25 anni dopo aver diretto se stesso nei panni di Marlon Brando in Il coraggioso (1997) per Modigliani, film biografico del grande artista italiano Amedeo Modigliani.

Oggi, grazie a Deadline, scopriamo che nel cast ci saranno Riccardo Scamarcio, che interpreterà il protagonista, Pierre Niney, che sarà Utrillo, e Al Pacino, che oltre a interpretare il collezionista d’arte Gangnat sarà anche produttore.

Il film sarà un adattamento dello spettacolo teatrale di Dennis McIntyre e verrà scritto da Jerzy e Mary Kromolowski. Al centro del racconto le turbolente 48 ore in cui, nella Parigi del 1916, Modigliani vide una svolta nella sua vita e nella sua carriera di pittore e scultore, che fino a quel momento lui stesso considerava un fallimento critico e commerciale.

Le riprese partiranno in autunno a Budapest, il progetto sarà presentato a giorni al mercato di Cannes.

Classifiche consigliate