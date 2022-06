Quello che stiamo per scrivere va preso, chiaramente, cum grano salis dato che si parla di una semplice ipotesi sul possibile ritorno dinei panni dinella saga di Pirati dei Caraibi.

Ricorderete bene che nel processo, recentemente conclusosi (LEGGI IL VERDETTO), che ha visto Johnny Depp accusare Amber Heard di diffamazione era emerso, per lo meno dalla testimonianza di Jack Whigham che ha rappresentato Depp prima alla CAA e poi a Range Media Partners, che l’artista avrebbe perso qualcosa come 22 milioni di dollari dalla mancata partecipazione a Pirati dei Caraibi 6.

Ora che, in attesa del ricorso di Amber Heard, il procedimento processuale si è risolto in maniera decisamente più favorevole per Johnny Depp, la domanda che tutti si stanno facendo, sia gli appassionati che gli addetti ai lavori, è “Quali saranno le ripercussioni sulla carriera dell’attore? Lo ritroveremo coinvolto anche in quelle produzioni d’alto profilo in cui, fino a qualche anno fa, era normale vederlo?”.

Per scoprire la risposta dovremo attendere ancora un po’. Intanto però il People Magazine riporta – ovviamente in forma anonima – l’opinione di un ex dirigente della Disney che si dice convinto del fatto che la star tornerà a interpretare Jack Sparrow in un nuovo film della saga.

Sono assolutamente convinto che, dopo questo verdetto, la saga di Pirati sia pronta per il riavvio con Johnny nei panni del Capitan Jack. C’è un potenziale al box-office troppo grande per questo personaggio che è così intimamente radicato nella cultura Disney. Con Jerry Bruckheimer (il produttore della saga di Pirati dei Caraibi, ndr.) attualmente sulla cresta dell’onda grazie al successo di Top Gun: Maverick con Tom Cruise c’è un grande appetito nel riportare delle redditizie star hollywoodiane in questi franchise così estremamente popolari.

Ovviamente, malgrado le richieste fatte da People, la Disney non ha voluto commentare ufficialmente la cosa.

