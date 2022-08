Joker 2: svelato il budget della pellicola, il film verrà girato in California

Qualche settimana fa, parlando del budget di Joker 2, riportavamo il dato segnalato da Variety circa il budget della pellicola. Il magazine sosteneva che il progetto, il cui working title è Joker: Folie à Deux, costerà circa il doppio del primo episodio (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Facendo un rapido calcolo, se l’opera del 2019 ha avuto un budget di circa 70 milioni, questa seconda finirà per costare fra i 140 e i 150 milioni.

L’incremento del costo, secondo la testata, si deve alle spettacolari sequenze musicali che verranno messe in scena e ai compensi del regista Todd Phillips e dei due protagonisti, Joaquin Phoenix e Lady Gaga: ai primi due andranno una ventina di milioni, mentre all’attrice e cantante una decina.

Nell’articolo in cui Deadline segnala le pellicole selezionate dalla California Film Commission per beneficiare degli sgravi fiscali garantiti dal Golden State viene citato anche Joker 2. Il cinecomic della Warner riceverà un tax credit di 12.600.000 dollari a fronte di una spesa di 98.7 milioni di dollari.

Da questa informazione possiamo anche desumere, in modo molto intuitivo, che contrariamente al primo, acclamato film, questo Joker 2 non verrà girato a New York, bensì in California appunto, dove si trovano anche gli studios della Warner Bros. Naturalmente, allo stato attuale delle cose, non possiamo sapere quanto di Joker 2 verrà girato in location esterne e quanto nei teatri di posa, ma se Joker: Folie à Deux si svolgerà davvero in gran parte all’interno del manicomio criminale di Arkham si tratta di una scelta sensata tanto dal punto di vista dei vantaggi fiscali, quanto logistici per l’allestimento dei set e delle scenografie.

Le riprese di Joker 2 inizieranno a dicembre, mentre la data d’uscita è fissata al 4 ottobre 2024.

