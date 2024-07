C’è molta attesa per Joker 2 un po’ visto il successo ottenuto dal primo film sia al box-office che dal punto di vista della critica e dei premi ricevuti, un po’ perché in questo secondo capitolo del cinecomic avremo modo di ammirare Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

E durante un panel tenutosi al Karlovy Vary International Film Festival, la casting director di Joker 2, Francine Maisler, ha promesso che la performance di Lady Gaga lascerà il pubblico letteralmente sbalordito:

È così brava in questo film ragazzi. Vi lascerà a bocca aperta. Non ho suggerito io Lady Gaga. Non è stata una mia idea. È stato Todd Phillips ad avere questa idea prima di me. Ma vi dirò, è davvero sorprendente, è davvero brava. L’ho vista e sono rimasta davvero sorpresa. Voglio dire, sapevamo tutti cosa poteva fare in un film come A Star is Born, ma pensavo “Beh, quello è il suo campo”. Qualcosa alla quale poteva prendere parte comunicando autenticità. Ma questo… Cavolo, è brava. Joaquin vi lascerà a bocca aperta, ma il fatto che lei riesca a stare al passo con lui, e sembrare autentica, a non essere semplicemente oscurata da quello che rappresenta quel ruolo e da quella performance, dimostra che è brava.