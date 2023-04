Avatar: la via dell'acqua

Il produttore Jon Landau ha di recente parlando dell’espansione del mondo di Avatar grazie a una collaborazione la Dark Horse e con la Ubisoft, sviluppatore del videogioco Avatar: Frontiers of Pandora.

Come raccontato a Screenrant: “Una graphic novel? Forse. Vogliamo raccontare le storie negli anni di mezzo [tra un film e l’altro] con la Dark Horse, questo è certo. Il nostro gioco Ubisoft è ambientato un po’ prima del nostro ritorno [su Pandora con il secondo film], perciò stiamo usando queste occasioni parallele per continuare a espandere il canone. […] Il nostro videogioco ci permette di esplorare una sezione diversa di Pandora con tutti i clan, perciò vedrete anche tutto questo“.

Trovate tutte le informazioni su Avatar 2 nella nostra scheda!

