Jonathan Majors: l’interprete di Kang il Conquistatore racconta la sua ossessione per Batman

Jonathan Majors, attore che prossimamente ritroveremo nel Marvel Cinematic Universe in Ant-Man and the wasp: Quantumania nei panni di Kang il Conquistatore, ha potuto parlare, nel corso di un’ospitata al Late Show di James Corden, della sua ossessione d’infanzia per un’altra icona dei fumetti: il Crociato di Gotham City, Batman.

Jonathan Majors ha raccontato, nel dettaglio, un gustoso aneddoto di quando era bambino e di come abbia fatto anche arrabbiare sua madre per via di un “effetto collaterale” del suo amore verso Batman:

È stata una cosa grossa. Avevo circa sei anni. Mia madre mi aveva organizzato una festa di compleanno a tema Batman e la mia brillante genitrice mi aveva anche cucito un costume di Batman con tanto di mantello e muscoli finti. Una cosa grandiosa. Dato che il mio compleanno è a settembre, pensai “Ok, ottobre è alle porte e terrò il costume anche per Halloween”. O, come lo chiamavamo a casa mia, “la notte dell’Hallelujah” perché da noi Halloween non veniva festeggiato. Passano i mesi. Non mi levo di dosso quel costume. Un qualcosa come nove mesi dopo, sono in macchina con mia madre. Che sta guidando mentre io ho addosso il mantello. È l’unica cosa che ha resistito, i muscoli finti si erano rovinati. Le dico “Mamma, sto per farlo” e lei “J, cosa stai per fare amore di mamma?”, e io “Mamma, guarda. Posso farlo, sono Batman”. Vedi sempre Batman che salta fuori dalle macchine, rotola e si rialza. Al che mi fa “J non azzardarti”. Ma io vedo che casa nostra si avvicina. Penso “Ok, è il mio momento. È arrivato. Azione”. Apro la portiera e mi lancio di fuori. Rotolo, rotolo e rotolo. Mia madre urla, è fuori di sé “Ragazzo, ma che diavolo stai facendo!”. Io mi rialzo e comincio a dire “Mamma! Mamma, mamma!”. Ma lei inizia a prendermi a calci in c*lo. Ma comunque, a sei anni, ho imparato che potevo fare da solo i miei stunt!

Dopo essere apparso nei panni di Colui che Rimane nel season finale di Loki, Jonathan Majors ritornerà nel Marvel Cinematic Universe nel già citato Ant-Man and the wasp: Quantumania nei panni di Kang il Conquistatore. In questa pagina potete trovare il trailer italiano del cinecomic Marvel Studios in arrivo il 15 febbraio del 2023 nelle sale cinematografiche italiane.

FONTE: Late Show di James Corden su YouTube