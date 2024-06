Jude Law avrebbe potuto essere Superman! Racconta l’attore in un’intervista con The Playlist che c’è stato un corteggiamento affinché interpretasse il supereroe nel film mai realizzato di J.J. Abrams Superman: Flyby.

Ricorda Law:

C’era un flirt in corso. E ho sempre resistito perché mi sembrava semplicemente sbagliato. E so che si potrebbe dire: “Beh, ma hai interpretato Yonn-Rogg e Silente!” Mi sembrava semplicemente un passo troppo in avanti.

Continua:

Non avevano una sceneggiatura, se ricordo bene. Avevano una sceneggiatura? Non ricordo di averne letta una. È successo tanto tempo fa. Mi portarono il costume. Pensavano: “Questo potrebbe farti cambiare idea.” In ogni caso, lo provai e mi guardai allo specchio e una parte di me inizialmente pensava, “Wow, questo sarebbe una [buona cosa]” e poi ho semplicemente pensato, “No, non puoi – non puoi fare questo. Non puoi.” E non mi sono convinto.

Alla fine Jude Law si è tirato indietro, ma comunque il film non è mai stato realizzato. Si trattava di un progetto degli anni ’90 e alla regia avrebbe dovuto esserci Brett Ratner che poi però lasciò tutto. Recentemente anche Matt Bomer ha parlato della sua audizione per il ruolo di Superman e del fatto che la sua omosessualità potrebbe avergli impedito di ottenere la parte. Trovate tutto il suo racconto in questo articolo.

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate