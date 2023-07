Dopo mesi di ricerche, lo scorso 24 giugno, il corpo dell’attore Julian Sands é stato ritrovato nelle radure attore al Mount Baldy in California.

LEGGI – Julian Sands aveva parlato dei pericoli delle scalate in montagna nella sua ultima intervista

A distanza di un mese, la dichiarazione ufficiale del coroner é che è risultato impossibile condurre la morte ad una causa specifica viste le condizioni del cadavere.

Deadline riporta che un portavoce dello sceriffo della contea di San Bernardino ha dichiarato: “La causa della morte di Sands é impossibile da stabilire date le condizioni in cui versava il corpo, una casistica molto comune quando si ha a che fare con situazioni del genere”.

L’attore, infatti, appassionato di hiking e sport all’aperto, era stato dato per disperso a gennaio, le ricerche erano state interrotte a causa del clima per poi riprendere questo giugno, dopo quasi sei mesi dalla scomparsa.

Nato nel 1958, Julian Sands era un attore eclettico ed eccentrico, noto per aver interpretato il fotografo Jon Swain ne Urla del silenzio (vincitore dell’Oscar) e George Emerson in Camera con vista, Yves Cloquet ne Il Pasto Nudo, e ha partecipato anche a film come Il fantasma dell’Opera di Dario Argento, Via da Las Vegas, I ricordi di Abbey, Ocean’s Thirteen, Uomini che odiano le donne, e in tv, tra le altre cose, a serie come I Medici.

Classifiche consigliate