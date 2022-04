Oggigiorno, ogni kolossal in arrivo nei cinema, e da questo punto il terzo capitolo della saga sequel di, Jurassic World – Il dominio, non fa di certo eccezione, è avvolto da un livello di sicurezza e ansia anti-spoiler decisamente parossistico.

Da quanto i vari lungometraggi entrano in pre-produzione e fino al debutto in sala – e anche oltre – si cerca di creare un “alone di mistero” che, spesso e volentieri, serve a mascherare delle questioni anche mediamente ovvie come l’apparizione di un dato, e ben conosciuto, personaggio nel suo universo di riferimento. Non a caso, nella promozione di The Batman, Matt Reeves e la Warner hanno avuto un atteggiamento decisamente più “morbido” nel parlare, anche prima che il lungometraggio arrivasse effettivamente nei cinema, del fatto che Joker era in una qualche maniera presente nel film (che è un po’ come dire che sulla pizza margherita ci sta anche la mozzarella).

Tornando a Jurassic Park e Jurassic World – Il dominio, il tema della segretezza intorno ai blockbuster è stato affrontato anche dal cast originale del capolavoro di Steven Spielberg, Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern, in una chiacchierata fatta con Vanity Fair in occasione degli eventi promozionali collegati al film di Colin Trevorrow in uscita il prossimo 2 giugno solo al cinema.

Il trio ha sottolineato come, prima di internet, tutto fosse decisamente più disteso:

Neill: Non avevamo internet a quel tempo Goldblum: Su un sacco di progetti bastava che ti dicessi “Oh, certo, non ne parlerò con nessuno”. Ma non ricordo, nello specifico, richieste tipo “Non rivelate quali dinosauri ci sono” o robe del genere. Dern: Credo anche che nessuno avesse davvero capito cosa stessimo facendo. Solo che Steven Spielberg stava facendo un film e che aveva a che fare con i dinosauri. Ricordo che quando ricevemmo il nostro primo script era su carta rossa. ve lo ricordate? Non si poteva fotocopiare. Era così old-school! Neill: Io non me lo ricordo. Ma magari la gente poteva essere un po’ preoccupata con Laura Dern e la sua discrezione!

Jurassic World – Il dominio sarà nelle sale cinematografiche dello stivale a partire dal 2 giugno 2022.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!