Ho riempito gli attori di domande. Io già avevo un’idea di cos’è che avrei voluto vedere da appassionato, ma volevo sapere com’è che Laura Dern immaginava Ellie Sattler a questo punto della sua vita e volevo sapere lo stesso da Sam Neill. Rispetto così tanto quello che questi attori pensano dei personaggi, perché sono delle autorità molto di più di quanto potrei mai essere. C’è stato molto ascolto quindi, quello che vedete è il risultato di tutte quelle conversazioni. Tutte le scene sono momenti in cui credevano e che hanno interpretato a loro agio. Credo sia per questo per cui tutto sia efficace, perché è evidente che è quello che vogliono per i loro personaggi.