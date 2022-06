Non è stato un sì immediato quello diall’offerta di un ritorno in

Come raccontato a Gizmodo:

Oh, no, non è stato automatico. Ho sentito delle voci dal mio agente che ne stava parlando con la Universal, sapevo che volevamo me, Jeff e Laura, ma non volevo far parte di qualcosa solo per un cammeo, non lo trovavo interessante.

Poi sono andato a un festival a Sitges e lì ho incontrato Colin Trevorrow. Mi ha portato fuori a pranzo e ne abbiamo parlato a lungo davanti a un bel po’ di paella e una bottiglia o due. Quella conversazione mi ha convinto, era ottobre e dovevamo girare a febbraio, mi pare. Poi alla fine siamo partiti a maggio o giugno del 2020. C’è voluta un bel po’ di gestazione a ripensarci.