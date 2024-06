Durante un’intervista con Collider, Bryce Dallas Howard ha parlato di Jurassic World 4, le cui riprese dovrebbero essere già partite in Thailandia.

L’interprete di Claire nei film diretti da Colin Trevorrow e J.A. Bayona ha ammesso di non avere consigli per la nuova squadra.

“Sono così emozionata per la prosecuzione di questa storia incredibile creata da Michael Crichton e portata in vita da Steven Spielberg” ha commentato l’attrice. “E nel caso del prossimo film, anche se non so molto perché non voglio sapere molto visto che sono prima di tutto un’appassionata, l’autore della sceneggiatura è David Koepp, che ha scritto Jurassic Park. C’è Scarlett Johansson e alla regia c’è Gareth Edwards, che ha diretto Rogue One e Godzilla. Insomma, sarà un film bellissimo, perciò non avrei consigli per tutti loro perché so che faranno centro“.

Ha poi aggiunto:

L’unica cosa che immagino già sappiano è che questa storia è incredibilmente significativa per i bambini. I dinosauri sono importantissimi e sono di estremo interesse per moltissimi giovani e restano con noi anche quando cresciamo. In camera mia la carta da parati è coperta di dinosauri, e ho 43 anni. Quindi credo che se non lo sanno già, lo scopriranno subito e capiranno che è un onore immenso far parte di questa saga di dinosauri.

Prodotto da Kennedy/Marshall, Amblin Entertainment e Universal Pictures, Jurassic World 4 uscirà il 2 luglio 2025.

Classifiche consigliate