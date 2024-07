Ospite ad una recente puntata del TODAY Show per promuovere Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna, Scarlett Johansson ha parlato anche del suo ingresso nel franchise di Jurassic World e ha ricevuto una piccola sorpresa.

Jeff Goldblum, infatti, ha girato un breve video di benvenuto per l’attrice, mostrato alla fine della puntata, chiamandola dottoressa Johansson e, citando una frase pronunciata da Ian Malcom in Jurassic World: Il regno distrutto (“La vita vince sempre”), e dicendole che “Scarlett vince sempre”.

Potete vedere il saluto di Goldblum al minuto 5:37 del video qui di seguito:

Prodotto da Kennedy/Marshall, Amblin Entertainment e Universal Pictures, Jurassic World 4 uscirà il 2 luglio 2025.

