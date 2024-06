Con l’avvicinarsi dell’inizio delle riprese di Jurassic World 4, sono finalmente disponibili i primi dettagli sulla trama del film che la Universal Pictures farà uscire nell’estate del 2025.

Nel parlare delle location dove verrà girato il film, Variety ha svelato alcuni dettagli sulla trama:

Scritto da David Koepp, il nuovo film viene proposto come “una versione completamente inedita che lancerà una nuova era Jurassic, seguendo tre adulti e tre adolescenti rimasti bloccati sull’isola”.

Le riprese del kolossal di Gareth Edwards (che vede nel cast Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali, Rupert Friend, Luna Blaise e David Iacono) si terranno tra la Thailandia, il Regno Unito e i teatri di posa di Malta. In Thailandia la produzione si svolgerà tra il 13 giugno e il 16 luglio in località come Bangkok, Trang, Phang Nga, Phuket e Chiang Mai. Inoltre, si prevedono riprese di una settimana nella cascata di Huai To, all’interno del Parco Nazionale di Khao Phanom Bencha nella provincia di Krabi, richiederà una settimana.

La produzione a Malta è prevista tra luglio e settembre, seguita dalle riprese presso Sky Studios Elstree nel Regno Unito. Il film prodotto da Kennedy/Marshall, Amblin Entertainment e Universal Pictures, uscirà il 2 luglio 2025.

