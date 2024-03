Considerato che le riprese di Jurassic World 4 dovrebbero partire a luglio in modo tale da assicurare al film di rispettare la data di uscita stabilita, il 2 luglio del 2025, possiamo presumere che gli ingranaggi del progetto si stiano muovendo abbastanza rapidamente nel dietro le quinte.

Chiaramente, uno degli aspetti più importanti, ora che la regia è stata affidata a Gareth Edwards, è quello relativo al cast. Ebbene, secondo il sempre ben informato scooper Jeff Sneider, la Universal avrebbe offerto il ruolo di protagonista della pellicola a Scarlett Johansson. Secondo Sneider, la star si sarebbe già incontrata con Edwards e lo storico produttore della saga, Frank Marshall, per discutere di Jurassic World 4 ma non si sa ancora quale sia stato l’esito del meeting. L’agenda dell’attrice dovrebbe al momento essere libera da impegni nell’immediato, fattore, questo, che le permetterebbe di prendere parte alla lavorazione estiva di Jurassic World 4.

Un interprete storico del franchise, Sam Neill, è stato invece intervistato da Forbes che gli ha chiesto se, dopo essere comparso nel terzo Jurassic World, sarebbe disposto a tornare nella nuova iterazione della IP. A quanto pare, l’attore esclude di tornare a vestire i panni del Dr. Alan Grant:

Tutto ciò che so è quello che vedo sui social media, che peraltro guardo raramente. Non ho idea di ciò che chiunque stia pensando in merito alla questione. Ovviamente posso giocare a tennis, ma per quanto riguarda lo scappare dai dinosauri, penso di aver dato.