Jurassic World: a Bryce Dallas Howard era stato chiesto di perdere peso per il terzo film

Le tensioni tra Bryce Dallas Howard e la produzione di Jurassic World: Il dominio non sono una novità: dopo aver parlato della differenza di compenso tra lei e Chris Pratt, l’attrice è tornata, in un’intervista con Metro, a parlare del film, e di come le sia stato nuovamente chiesto di perdere peso per il ruolo di Claire nel terzo capitolo del franchise.

La richiesta è arrivata dai piani alti e, a quanto pare, è stato l’intervento del regista Colin Trevorrow che ha messo la parola fine alla questione:

Mi è stato chiesto di non portare sul grande schermo la mia forma fisica naturale. Nel terzo film, grazie anche al fatto che c’erano più donne e diversità nel cast, Colin si è sentito in dovere di mettere fine alla questione e “proteggere” anche la mia di forma naturale… perché, ancora una volta, si era tornati a dire “Bryce deve perdere peso”. Colin ha messo un punto alle continue pressioni dicendo: “Ci sono tanti tipi di donne diverse sulla faccia della terra e così ci saranno tanti tipi di donne diverse anche nel nostro film”. D’altronde, era impossibile mettersi a dieta con tutti gli stunt che mi sono ritrovata a fare, e ne sono davvero felice. Sono felice di aver preso parte in prima persona a tutta quell’azione… e di averlo fatto con il mio corpo, al naturale, al massimo della sua forza, spero che questo faccia capire cosa è possibile fare, con qualsiasi tipo di fisicità.

Cosa ne pensate del personaggio di Claire e del suo sviluppo nel capitolo finale della trilogia? Fatecelo sapere nei commenti!