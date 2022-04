Manca poco più di un mese all’uscita nei cinema di, il terzo capitolo della saga sequel di Jurassic Park cominciata nel 2015 col primo film interpretato da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e la regia di Colin Trevorrow.

Questo nuovo capitolo, in uscita solo al cinema distribuito da Universal Pictures il prossimo 2 giugno, riunirà il vecchio e il nuovo cast del franchise. Il regista Colin Trevorrow ha rilasciato un’intervista a Fandango insieme ad alcuni membri del cast e in quest’occasione ha parlato di quello che, secondo lui, è il lato più bello del lavorare a una pellicola come Jurassic World – il dominio: scegliere quali dinosauri portare sul grande schermo.

Probabilmente, la parte migliore del mio lavoro è che posso ritrovarmi in questo piccolo recinto di sabbia a giocare con dei dinosauri che poi posso decidere di mettere nel film. Per questo devo tenerne qualcuno in un angolino della recinzione per tenermelo da parte e ne abbiamo tenuto via qualcuno, per questo film, che rientra di sicuro fra i miei preferiti. Ci siamo tenuti i dinosauri piumati, il Giganotosaurus che è stato il più grande carnivoro di terra mai esistito. Quella parte del lavoro è uno spasso, realizzare gli animatronic di queste creature con tutte le risorse che ci hanno concesso per questa pellicola in maniera tale da dare forma a qualcosa di realistico, tattile, autentico. Sono davvero orgoglioso di questo lato del lavoro. Non posso parlare della qualità perché devo lasciare che siano loro stessi a farlo. Io mi limito a lasciare il film a tutti voi sperando che possiate divertirvi e apprezzare lo straordinario lavoro artigiano che c’è dietro.