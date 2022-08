Jurassic World: Il dominio, DeWanda Wise sulle critiche al film: “Non mi interessano”

DeWanda Wise e Bryce Dallas Howard hanno di recente parlato con Insider dell’accoglienza riservata a Jurassic World: Il dominio.

La pellicola ha riscosso grande successo in tutto il mondo, arrivando a quota 974,5 milioni di dollari, ma dall’altro lato ha ottenuto un punteggio di 30% su Rotten Tomatoes aggiudicandosi il titolo di capitolo peggio recensito di tutta la saga.

“Dal mio punto di vista posso dire di esser sempre stata piuttosto immune alle critiche” ha commentato Wise. “Abbiamo girato il film durante una pandemia. Seriamente, pubblicatelo pure se vi va: non me ne fotte un cazz*”.

Ha poi aggiunto:

Siamo stati i primi a tornare sul set durante la pandemia, abbiamo vissuto insieme. Preferisco concentrarmi sulle persone che hanno accolto questo film con lo stesso amore con cui è stato creato. Per natura sono fatta così, non vado dove non sono amata. Non mi importa [delle recensioni].