Jurassic World: Il dominio, il processo di montaggio è stato “traumatico”, secondo il regista

In un’intervista a Screenrant, il regista Colin Trevorrow ha fornito alcuni dettagli sul processo di montaggio di Jurassic World: Il dominio, definendolo “traumatico”.

Lo stesso Trevorrow aveva già spiegato perché vuole che gli spettatori vedano l’edizione estesa del film, disponibile da ieri negli Stati Uniti (qui potete leggere le sue dichiarazioni) e in quest’occasione ha approfondito la questione: la necessità di ridurre la durata del film a due ore e mezza ha comportato il taglio di diverse scene inizialmente previste, tra cui alcune che avrebbero approfondito i personaggi presenti.

Ecco di preciso le sue parole:

[Il montaggio] è un processo intrinsecamente davvero molto impegnativo e a volte traumatico. Perché eravamo io e il mio montatore in sala di montaggio, sapendo che dovevamo snellire questo film per portarlo sotto le due ore e mezza. E per farlo, è stato necessario allontanarsi e guardare l’intera faccenda da 3000 metri e capire cosa potevamo fare. Anche se, nel profondo, avremmo voluto che potessero vedere il film completo per assicurarci che la gente capisse cosa stava succedendo, che la gente capisse come queste persone si conoscevano; cose molto basilari.

E la cosa difficile per me è che, inevitabilmente, si perdono molte piccole cose. Penso che il momento in cui un film respira, il momento in cui si conoscono i personaggi è proprio quando sono nelle ore di pausa, non quando sono in azione. Quando si snellisce un film come questo, ne risulta che tutti siano sempre in azione e a volte si ha l’impressione che debbano correre per stare a passo con il film per paura di perderlo.

Sono contento che [con l’edizione estesa] abbia raggiunto il suo peso naturale.