A un anno di distanza dall’uscita didi Colin Trevorrow, i motori della macchina promozionale del kolossal Universal / Amblin cominciano non solo a scaldarsi, ma proprio a ruggire come unaappena uscita dall’area di contenimento.

Ieri notte vi abbiamo comunicato che un’anteprima del film sarà mostrata nei cinema IMAX statunitensi prima di Fast & Furious 9, in uscita il 25 giugno. Abbiamo anche riportato la descrizione di questa preview e alcune dichiarazioni rilasciate da Colin Trevorrow a Collider (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Sempre da Collider giungono altre considerazioni del regista che, a proposito di Jurassic World: Dominion, spiega:

Non è un segreto che abbiamo girato il film in Regno Unito, nella British Columbia e a Malta. Luoghi che, fondamentalmente, rappresentano le location del nostro film. C’è anche un altro posto che, però, non voglio ancora svelare. Ma ci sono ambienti e habitat fisici ed ecologici di ogni tipo, come puoi immaginare, è una grande avventura intorno al mondo. Ha un che di Bourne e James Bond. È uno spy movie, un thriller scientifico coi dinosauri.