Nonostante quanto inizialmente riportato,non è tornato a interpretare Lowery in, nei cinema in estate 2022.

Il motivo, come spiegato a Looper, è stato il Covid-19 che a causa di una quarantena di due settimane non ha dato all’attore il tempo per liberarsi da altri impegni e di separarsi dalla sua famiglia:

Colin [Trevorrow] aveva scritto una parte fantastica, Lowery tornava ed era una conclusione fantastica, ero emozionatissimo. […] Alla fine non siamo riusciti a far quadrare le date ed è stato struggente perché oltre al fatto di poter apparire nel film sono un grande amico di Colin.

L’attore ha lasciato uno spiraglio aperto:

Magari se mentre montano il film si rendono conto di poter fare delle veloci riprese aggiuntive e inseriremo qualcosa al volo. Al momento non c’è niente di concreto, ma Lowery non muoe mai, si motiplica. Magari ci saranno altre modi per vederlo.

Il film sarà al cinema il 10 giugno 2022.

Ancora non sappiamo nulla sulla trama del film, solo che sarà ambientata un po’ di tempo dopo Il regno distrutto.

La sceneggiatura del film è firmata da Colin Trevorrow (che sarà anche produttore con Steven Spielberg) e da Emily Carmichael.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.