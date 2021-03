In attesa di scoprire di più riguardo, il film di Colin Trevorrow in arrivo in estate 2022, la Funko ha diffuso in rete l’immagine di una nuova figure ispirata a un amato personaggio del nuovo franchise.

La figure in questione è dedicala al velociraptor Blue visto già nel primo film della trilogia. Negli Stati Uniti sarà disponibile in esclusiva da Walmart dal 28 maggio. Trovate l’immagine del prodotto qua sotto:

Nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins, Vincent D’Onofrio, BD Wong, Jake Johnson, Nick Robinson, Omar Sy e Irrfan Khan. Alla produzione Frank Marshall e Pat Crowley.

La release di Jurassic World è fissata al 12 giugno 2015, in Italia al giorno prima. La sceneggiatura è stata curata da Rick Jaffa e Amanda Silver e rimaneggiata da Colin Trevorrow e Derek Connolly.

Queste le note ufficiali:

Steven Spielberg ritorna nei panni di produttore esecutivo per JURASSIC WORLD, l’atteso nuovo capitolo della saga di Jurassic Park. Colin Trevorrow dirige l’epica avventura d’azione basata sui personaggi creati da Michael Crichton. La sceneggiatura è firmata da Rick Jaffa e Amanda Silver insieme a Trevorrow e Derek Connolly, il soggetto è scritto da Rick Jaffa e Amanda Silver.

Prodotto da Frank Marshall e Pat Crowley.

