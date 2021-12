Nella preview del 2022 di Empire Magazine è presente una nuova immagine di, un nuovo raptor chiamato

Nell’immagine, la spaventosa creatura se la prende nientemeno che con Owen Grady, interpretato da Chris Pratt. Spiega il regista Colin Trevorrow: “È una sequenza ambientata a Malta. E la foto parla per sé – è Chris Pratt inseguito da un Atrociraptor. Se dovesse raggiungerlo, è spacciato, ve lo posso assicurare”. Nella saga originale, i velociraptor sono noti per la loro intelligenza – cosa che li rende particolarmente terrificanti. I loro “cuginetti” hanno un elemento in più, una sorta di irrequietezza: “Se i Velociraptor sono più dei cacciatori in modalità stealth, gli Atrociraptor sono più brutali. Ti inseguono e ti aggrediscono. E in questo caso particolare, hanno fiutato il suo odore e non si fermeranno finché non sarà morto. Sono decisamente brutali e crudeli”.

Un altro tipo di dinosauro nel film sarà il Pyroraptor, tra i preferiti di Trevorrow assieme agli Atrociraptor: “E poi ce n’è uno che si chiama il Moros Intrepidus che non fa molto nel film, ma quando compare… lo adoro!”

Jurassic World: Il dominio sarà nelle sale a partire dal 10 giugno 2022.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno, rispettivamente, nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom, gli storici personaggi visti nella prima Trilogia di Jurassic Park. Tra i volti nuovi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Quanto attendete questo terzo capitolo della saga? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!