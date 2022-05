, il terzo capitolo della saga sequel di Jurassic Park, sta per arrivare nei cinema riportando in scena tanto il cast delle nuove pellicole, e quindi Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, quanto quello del primo film diretto da Steven Spielberg.

In un’intervista rilasciata a Variety, Bryce Dallas Howard è tornata a riflettere su una ben nota questione che ha accompagnato l’arrivo nei cinema, nel 2015, del primo Jurassic World, ovvero quella delle scarpe coi tacchi a spillo indossate dal suo personaggio per tutto il film, anche nelle situazioni più frenetiche.

Dopo una battuta sul fatto che “nessuno aveva notato che Claire indossasse delle scarpe col tacco” aggiunge che proprio quel particolare del suo abbigliamento contribuiva a delineare meglio il suo personaggio:

A maggio del 2015, alla premiere europea di Jurassic World, noi di BadTaste avevamo toccato la questione con Bryce Dallas Howard e con Colin Trevorrow anche perché, prima dell’uscita, era diventata una tematica decisamente molto calda dopo che Joss Whedon aveva avuto modo di criticare su Twitter un materiale promozionale diffuso dalla Universal in cui Claire e i suoi tacchi erano al centro del tutto.

Questo il nostro scambio in materia con Bryce Dallas Oward:

Ieri durante il red carpet mi hai detto che hai davvero indossato i tacchi durante le tue scene. Ma li indossavi anche durante gli stunt?

Sì, era davvero importante per me che Claire indossasse quelle scarpe per tutto il tempo, non solo per il film in sé, ma anche per me, per entrare meglio nei panni di una persona come lei. Anche adesso mi ritrovo a indossare delle scarpe col tacco, ma di base porto sempre delle sneakers. Ma in un certo qual modo i tacchi rappresentano la forza di Claire e alla fine il fatto che lei riesca a correre via da qualcosa, non dirò cosa anche se voi sapete di cosa sto parlando perché avete visto il film… È un momento genuinamente eroico e il fatto che lei avesse ancora addosso i suoi tacchi è una prova ulteriore della sua forza di donna.

Ma erano indistruttibili!

Guarda, a essere onesti dei tacchi davvero ottimi! Avevamo delle scarpe costosissime e alla fine siamo finiti per usare questo paio di calzature che sono costate meno di 100 dollari.